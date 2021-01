ROY, Charles



À St-Eustache, le 5 janvier 2021, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Charles Roy, époux de feu Laurette St-Louis.Il laisse dans le deuil ses enfants Lise (Clément), Monique (Ronald), Jean (Monique) et André (Heather), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Andrée (feu Lucien) et Pierrette (feu Roland), ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la famille tiendra une cérémonie commémorative en l'honneur de monsieur Roy en une date ultérieure.