PRÉVOST, Madeleine



Avec beaucoup de tristesse, nous vous faisons part du décès de notre mère Madeleine, le 1er janvier 2021, à l'âge de 97 ans. Elle était la fille de Éva Daigneault et Albert Prévost.Elle laisse dans le deuil ses enfants nés de son mariage avec feu André Charbonneau et leur conjoint(e) : Marcel et Lise, Réal et Danielle, Robert et Louise, Gérard et Marie-Claire, Nicole et Gilles. Elle était la grand-mère de Annie, Philippe, Charles, Simon, Julie, Patrick, Louis, Mathieu, feu Isabelle, Rachel, Antoine et l'arrière-grand-mère de 24 petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille Charbonneau tient à remercier le personnel de la résidence Le Phare de Paix à l'Épiphanie pour leur sollicitude au cours des dernières années.Les funérailles auront lieu le samedi 23 janvier 2021 à 11 h 00 en l'église de St-Paul l'Ermite, le tout dans le respect des règles sanitaires en vigueur. La cérémonie religieuse aura lieu en privé. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière de St-Vincent-de-Paul, Laval.Nous vous invitons à communiquer vos messages de sympathie à la famille par courriel.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.