LONGPRÉ, Rita



28 avril 1933 - 9 janvier 2021À l'âge de 87 ans est décédée Mme Rita Longpré, épouse de feu Réal St-Jean et fille de feu Rosanna Archambault et feu Henri Longpré.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Christian Longpré), Nicole (François Payette), Gilles (Johanne Pellerin), Claude (Denise Limoges), Lucie (Philippe Garceau) et Luc (Nancy Dunphy); ses petits-enfants: Sébastien, Éric, Kevin, Dave, Sonia, Christine, Mylène, Annie, Kathie et Vicky, ses quatorze arrière-petits-enfants, sa soeur Marie-Rose, beau-frère et belles-soeurs.Selon ses volontés, pas de fleurs mais des dons à Diabète Québec en l'honneur de son petit-fils Kevin.Compte tenu des circonstances, la famille tiendra un hommage en privé. Elle vous remercie pour votre compréhension.