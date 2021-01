BOUCHARD, Angèle

(née Tremblay)



À Montréal, le 6 janvier 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Angèle Tremblay, épouse de feu M. Angelo Bouchard.Outre son époux, elle est partie rejoindre son frère et ses soeurs : Simone, Amédé et Françoise.Elle laisse dans le deuil sa soeur Pauline Tremblay Girard, ses nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Dû aux circonstances actuelles, la célébration en sa mémoire est reportée à une date ultérieure.www.dignitequebec.com