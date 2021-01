DELFAUSSE, Jean-Paul



À Sainte-Thérèse, le 28 décembre, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Jean-Paul Delfausse, époux de feu Mme Béatrice Jodoin.Il laisse dans le deuil sa compagne Anita L'Écuyer, ses enfants bien-aimés Johanne (Serge), Sylvie (feu Pierre; Steve) et Yves (Rosalie), sa chère soeur Lise (André), ses petits-enfants David, Julien (Katrine), Kamille (Samuel) et Charlotte, son arrière-petite-fille Alicia ainsi que de nombreux parents et amis.Nous avons eu la chance d'avoir dans nos vies, le meilleur père et grand-père du monde. Il nous a aimés et chéris d'une façon inconditionnelle. Nous nous souviendrons du bonheur qu'il nous a procuré durant toute sa vie. Il restera à tout jamais dans nos coeurs.En ces temps peu propices aux rencontres, la famille se réunira en toute intimité pour honorer la vie de cet homme si exceptionnel.