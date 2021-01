JACQUES, Gisèle (née Rouleau)



À l'Hôpital du Sacré-Coeur, le 24 décembre 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée Gisèle Jacques des suites de la maladie de Parkinson. Elle laisse dans le deuil Jean, son époux, son amour des 57 dernières années, de même que ses merveilleuses filles: Martine (Hughes Lamontagne), Louise (Christian Bisson), Dominique (Sylvin Beaudoin), ses petits-enfants adorés: Vincent, Marianne, Florence, Camille, Renaud et Philippe, son frère Michel, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses cousin.e.s, ses amis et son groupe des dames de coeur.La famille remercie chaleureusement le personnel des soins intensifs et des soins palliatifs de l'Hôpital du Sacré-Coeur qui ont pris grand soin d'elle.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur serait apprécié.Une cérémonie aura lieu en son honneur le samedi 23 janvier à 16h. Vu les restrictions en raison de la COVID-19, ne pas vous présenter au salon sans invitation. La cérémonie sera diffusée en direct, le lien est disponible sur le site de la