CHAMPAGNE, Georgette



À l'Hôpital Fleury de Montréal, le vendredi 1er janvier 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée Mlle Georgette Champagne, fille de feu Wilfrid Champagne et feu Marie-Anna Frigon. Elle rejoint ses soeurs Madeleine (Jean-Paul Pratte) et Mariette ainsi que ses frères Georges, Léopold et Jacques.Elle laisse dans le deuil sa belle-soeur (Gabrielle), ses nièces et neveux, cousines et cousins, la grande famille Raymond, et de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du Manoir Saint-Joseph pour les excellents soins qui lui ont été prodigués.Dû aux circonstances exceptionnelles de la pandémie, un service funéraire aura lieu à une date ultérieure en présence des cendres.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Hôpital Marie-Clarac, l'Hôpital Fleury ou toute autre oeuvre de charité de votre choix.