CLÉROUX, Lise



À Laval, le 8 janvier 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée Madame Lise Cléroux, épouse de feu Monsieur Jean-Marc Lacroix.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Pierre), Gérald (Linda) et Guylaine (Denis), ses petits-enfants Émilie, Virginie, Jean-François, Marc-Olivier, Marie-Michèle, Alexandre, Julien et Frédérick, ses sept arrière-petits-enfants, son beau-frère Réal Barbe, sa soeur Ghislaine, son frère Roger ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles seront célébrées en privé, en respect avec les consignes gouvernementales, dimanche le 17 janvier 2021, au complexe :La famille tient à remercier du fond du coeur le personnel de Santé Couville pour le dévouement et la générosité et pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à l'Association Alzheimer Québec serait apprécié en sa mémoire.