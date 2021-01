BEAUDET, Jean-Guy



À Laval, le 8 janvier 2021, est décédé des suites de la Covid-19, à l'âge de 91 ans, Monsieur Jean-Guy Beaudet, époux de feu Madame Maria Canuel.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Nathalie), Diane (Jean-Claude), Francine (Mario) et Linda (Nicolas), ses petits-enfants Vincent (Stéphanie), Anne-Frédérique (Marc-André), Marie-Claude (Anthony), Carl (Josianne) et Elie (Terra), ses arrière-petits-enfants : Érika, Lily-Rose, Zakemrik et Mélianne, ainsi que belles-soeurs et beau-frère et de nombreux neveux et nièces.Compte tenu de la situation actuelle, ses funérailles se tiendront ultérieurement.Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société Alzheimer de Laval.www.salonsfunérairesguay.com