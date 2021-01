LAURENDEAU, Hervé



Lundi, 7 décembre 2020, est décédé subitement à l'âge de 92 ans M. Hervé Laurendeau, originaire de Sherbrooke et demeurant à Laval. Il était l'époux de feu Amélia Cloutier Laurendeau (mars 2018).Il laisse dans le deuil ses enfants : Renelle, Bernard (Sylvie), ses petits-enfants Valérie (Pierre-Luc), Anthony (Gabrielle), Sabrina (Samuel), ses arrière-petits-enfants Élizabeth, Victor, Maeva, de nombreux neveux, nièces et amis.Il est allé rejoindre, ses parents, ses 9 frères et soeurs ainsi que leur conjoint et/ou conjointe respectif, les membres de sa belle-famille et certains amis et amies.La cérémonie des funérailles aura lieu au Cimetière Saint-Michel de Sherbrooke lorsque la situation Covid-19 nous le permettra. Un avis subséquent sera publié à cet effet.