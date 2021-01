ROBILLARD, Pierre



De Montréal-Nord, est décédé le 7 janvier 2021, à l'âge de 91 ans, Pierre "Pépé" Robillard, notaire retraité. Il était le fils de Eugénie Courtois et de Louis Joseph Robillard.Outre son épouse, Claudette Gagné, il laisse dans le deuil ses enfants et leurs conjoints : Mireille Robillard, Yves Robillard, Sylvain Robillard et Hélène St-Pierre, Suzanne Fleurent et Claude Lavigne, Monique Fleurent et Bernard de Villers, Brigitte Fleurent et Michel Bibaud, ses petits-enfants: Julien Beaudet, Maxime, Laurence et Antoine de Villers, Carmine, Daliane et Axelle Bibaud, Gabriel et Olivier St-Pierre-Robillard, son arrière-petit-fils Hugo Beaudet-Toledo, ses frères Paul et Jean, sa belle-soeur Jeannine Vallée, ses neveux et nièces, autres parents, collègues et amis.Funérailles privées. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don en sa mémoire à Fondation de l'Hôpital Cité de la Santé ou à la Fondation Gracia.