LEFORT, Marie-Reine

née Miron



Le 9 janvier 2021, à l'âge de 96 ans et 11 mois, est décédée madame Marie-Reine Miron, native de Ste-Marguerite du Lac Masson.Précédée de feu son époux René Lefort et de feu sa fille Monique Lefort, elle laisse dans le deuil ses enfants: Évelyne (Guy), Yvonne, Céline (Gilles), Josée (Claude) et Pierre-Paul (Cindy), de même que ses petits-enfants, Geneviève, Michael, Mark, Jonathan, Nancy, Michel et Mathieu, ses sept arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie sera organisée à une date ultérieure.