LEVREAULT, Yvon



Le 2 janvier, à l'âge de 73 ans est décédé Yvon Levreault.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs Huguette (Raymond), Manon (Jean), Alain et Jean-Guy, ses neveux et nièces Annie, Marie Pier, Laurent, Johanne, France, Denis, Manon et leurs familles ainsi que de très nombreux amis.Dû aux circonstances, un hommage lui sera rendu à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire peut être fait à la fondation de l'Université de Montréal ou au fonds Denise et Noëlla Plamondon et Nathalie Dufour.francine.cardinal@umontreal.ca