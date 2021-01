BARIL, Jean-Marie



À son domicile, subitement, entouré de ses fils, le 29 décembre 2020, est décédé à l'âge de 82 ans et 11 mois, M. Jean-Marie Baril, époux de feu Nicole Bélanger et demeurant à Contrecoeur.Il laisse dans le deuil ses fils : Michel (Colette Roy) et Jean (Marie-Josée Dion); ses quatre petits-enfants : Camille, Antoine, Gabriel, Guillaume; ses frères et soeurs : Camille, Mariette, Lise, Yvon (Andrée Corbeil), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bélanger, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille sera présente au salon :SOREL-TRACY, J3R 3K5 Tél. 450.743.3607salonsmandeville.comg.mandeville@bellnet.cale samedi 23 janvier 2021 de 12 h à 15 h 45. Une liturgie de la Parole privée, sur invitation de la famille, aura lieu au salon le jour même à 16 h. L'accueil se fera dans le respect des règles de la distanciation, en raison des circonstances actuelles. (25 personnes admises à la fois à l'intérieur.)