BRIÈRE (AUBRY), Pauline



De Boucherville, le 9 janvier 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Pauline Aubry, épouse de feu monsieur Marcel Brière (graveur de monuments).Elle laisse dans le deuil sa fille unique Marie Claude, son gendre Pietro Terranova, ses petits-enfants Steven (Maude), Roxann, Elyzabeth (Tommy), Terry-William (Sandrine), ses deux arrière-petits-fils Éli et Noa, sa soeur Annette (Alberto Mastropietro), ses filleules Madeleine et Chantal, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses nombreux neveux et nièces et ami(e)s très proche de la famille dont Maria Barbosa et Patrick Walsh.La famille recevra vos condoléances le samedi 16 janvier 2021 de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 16 h en la chapelle duL'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, 25 personnes maximum à la fois. Le port du masque est obligatoire.La famille remercie chaleureusement le personnel de l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil et de l'hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe pour leurs bons soins.