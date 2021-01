DUNN, John “Jack”



C’est avec grande tristesse que nous vous informons du déçès de notre père, survenu le 6 janvier 2021, à l’âge de 90 ans. Il rejoint sa tendre épouse Edith Ste-Croix (décédée 2001).Il laisse dans le deuil ses enfants Carolyn (Nick Papaioannou), Jim (Hélène Tremblay), Marilyn (François Landriault) et ses petits-enfants, Peter, Brian, Anthony, Melissa, et Alicia.La célébration de sa vie sera annoncée ultérieurement.Jack était un homme d’affaires hors pair, ainsi qu’un athlète ayant joué au hockey jusqu’à 80 ans, et au baseball durant sa jeunesse. Il s’est impliqué avec grand coeur au sein du sport amateur à Montréal-Ouest et à Côte-St-Luc.Un don peut être fait à la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC :