TRUDEAU, Yolande

(née Huneault)



À Terrebonne, le 30 décembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Yolande Trudeau (née Huneault), épouse de feu Robert Trudeau.Elle laisse dans le deuil ses filles Chantal (Michel) et Dominique, ses petits-enfants Martin, Maryan, Josiane, Alexandre et Julie, ses arrière-petites-filles Léa et Charlie, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison de la pandémie qui nous afflige en ce moment, la famille se réunira dans l'intimité.Votre marque de sympathie peut se traduire par don à la Société Alzheimer.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Côte-Boisée pour les bons soins prodigués à Mme Yolande Trudeau (née Huneault).www.salonsfunerairesguay.com