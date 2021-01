TOUTANT (née Messier)

Andrée



À l'hôpital Cité de la Santé, le 5 janvier 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée Andrée Messier, épouse de feu René Toutant.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marie-Claude (Joe Visconti), Martine, Dominique (Jeff Spence) et Frédéric (Karine Gélinas), ses petits-enfants Jessica, Vanessa, Tanya, Gabriel, Julien et leurs conjoints(es), ses arrière-petits-enfants, ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances, sur invitation privée seulement, au complexe funéraire :le vendredi 15 janvier 2021 de 14h à 17h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 16h30.