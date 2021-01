BRIE, Colette



De Matane, samedi le 9 janvier à 14 h 20, est décédée à 92 ans, Colette Brie, épouse de Robert "Bob" Brault de Longueuil.Elle laisse dans le deuil sa petite-fille Mathilde Brault, son fils, Bernard Brault, photographe à La Presse et Marie-Claude Latulippe, de même que ses soeurs Huguette et Margot Brie et de nombreux parents et amis.Lorsqu'elle a reçu l'aide médicale à mourir, elle était entourée de ses proches lorsque les médicaments injectés ont mis fin à ses souffrances. Elle a quitté notre monde, heureuse et souriante d'avoir pu partager ses derniers jours avec ceux qu'elle aimait.Un gros merci au personnel médical de Vivalia Le Boisé du Chemin du Tremblay à Longueuil. Ils ont été d'une grande amabilité dans les derniers mois de sa vie.Il y aura une cérémonie à Matane le printemps prochain où ses cendres seront déposées en terre.