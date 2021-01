DEMERS, Jeannine

(née Breault)



À Montréal, le 4 janvier 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée Jeannine Breault. Elle rejoint son époux Jean-Baptiste Demers et son fils Denis.Elle laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés Marcel (Jeannette), Serge et Gilles, ses petits-enfants François, Thierry, Vicki et Adam, ses arrière-petits-enfants Caroline, Albert et Béatrice, sa bru Suzie, sa soeur Thérèse (Gilles), son frère Robert (Jocelyne) ainsi que de nombreux parents et amis.Vu la situation actuelle les funérailles auront lieu en toute intimité.