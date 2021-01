LAFONTAINE, Paul



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père, Paul Lafontaine. Il est décédé au CHUM de Montréal des suites d'une hémorragie cérébrale, le 6 janvier 2021 à l'âge de 77 ans. Il est parti rejoindre son grand amour Jocelyne Turgeon Lafontaine et sa fille Chantale ainsi que les parents et amis partis plus tôt. Fils de feu Irma Scantland et Enée Lafontaine.Sa générosité, sa grande disponibilité et son dévouement pour ses clients, amis et famille ont fait une grande différence pour beaucoup de gens. Son départ va laisser un grand vide dans nos coeurs mais il nous a légué une vie de beaux souvenirs.Il laisse dans le deuil ses filles Linda et Manon (Sylvain); ses petits-enfants Olivier, Raphaël, David et Shanèle; son arrière-petite-fille Lexi; ses frères et soeurs: Léo (Jeanette), Lucien (Marie-Paule), Pauline (Gilles), Cécile (Réjean); sa belle-famille Turgeon: André (Claudianne), Michel, Sylvie (Gilles); de même que ses neveux, nièces et nombreux parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHUM pour les bons soins prodigués en ces temps difficiles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.Étant donné le contexte actuel, les funérailles auront lieu à une date ultérieure lorsque les conditions sanitaires le permettront. De plus amples informations à venir sur le site web de