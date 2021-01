BRISEBOIS-NADON, Denise



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès le 1er janvier 2021 de Mme Denise Nadon, née à Laval le 14 janvier 1936.Elle laisse dans le deuil son époux Réal Brisebois, ses enfants Lucie, Denis et Robert, ses petits-enfants Cynthia, Jonathan, Julie et Stéphanie, ses arrière-petits-enfants Valentina et Enzo, son frère Roger, ses soeurs Yvette et Thérèse, ainsi que de nombreux amis.Compte tenu de la situation actuelle, une cérémonie privée sera organisée à une date ultérieure.