LEBLANC, Pierre



Le 6 janvier 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Pierre Leblanc de Joliette. Il était l'époux de feu Claudette Gagnon.M. Leblanc a été représentant des ventes pour les Peintures SICO, pendant près de 30 ans.Il laisse dans le deuil sa fille Nancy, ses petites-filles: Arielle, Rose et Justine; ses soeurs Lisette (André Longpré) et Lise (Jean-Claude Pellerin), son frère Jacques (Diane Isabelle), ses beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.Afin de respecter les consignes gouvernementales applicables au domaine funéraire, les visites sont remises à une date ultérieure.1077 RUE LÉPINE, JOLIETTEwww.centrefunerairejoliette.com