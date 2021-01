[BALADO] La Zone payante: Aaron Rodgers et Patrick Mahomes entrent en scène ce weekend

La première ronde des séries dans la NFL a donné droit à des surprises et des matchs âprement disputés. Le deuxième tour qui s’amène mettra à l’avant-plan un duel entre deux légendes, d’autres entre de jeunes quarts-arrières affamés, ainsi que l’entrée en scène des gros canons que sont Chiefs et Packers. La Zone payante met la table pour vous comme elle seule peut le faire.

Ce fut tout un premier weekend de séries, avec deux équipes qui ont mis fin à leur interminable disette. Quand les Browns et les Bills célèbrent enfin au même moment la fin d’une longue sécheresse de plus de 25 ans en séries, c’est que l’on s’enligne pour une année spéciale! Nos analystes de La Zone payante reviennent sur le premier tour en saluant leurs plus belles surprises, mais aussi, en versant leur venin sur leurs plus grandes déceptions.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Plusieurs vétérans quarts-arrières pourraient faire leurs adieux dans les prochaines semaines. Big Ben? Philip Rivers? Drew Brees? La Zone payante tente d’y voir clair.

Même si les séries battent leur plein, les actualités au sein de équipes éliminées ne manquent pas cette semaine. Le congédiement de Doug Pederson avec les Eagles et les rumeurs d’insatisfaction et d’échange entourant Deshaun Watson à Houston figurent parmi les sujets à l’ordre du jour.

Bien sûr, ce n’est pas dans les habitudes de votre balado de vous laisser sur votre faim avant un grand weekend. Les duels entre Rams et Packers, Ravens et Bills, Browns et Chiefs ainsi que Buccaneers et Saints sont explorés en profondeur pour vous titiller avant la fin de semaine.

Restez bien sûr jusqu’à la fin pour l’incontournable rubrique «Au bar!», qui ne manque pas de punch encore une fois. Bonne écoute!

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l'équipe d’animateurs de La Zone payante, à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette