LEBLANC, Dr Guy



À Montréal, le mercredi 6 janvier 2021 est décédé, à l'âge de 91 ans, Dr. Guy Leblanc, époux en premières noces de feu Marie-Anna Laurin et en deuxièmes noces de Dre Nicole Tanguay.Le Dr Guy Leblanc a pratiqué la médecine générale pendant les premières 10 années de sa carrière, par la suite il est devenu psychiatre et il a pratiqué à l'hôpital Louis-H.-Lafontaine comme chef de service. À un certain moment, il est allé pratiquer la psychiatrie au Nouveau-Brunswick pendant 5 ans, il retourne à Montréal à l'hôpital Louis-H.-Lafontaine pendant 30 ans, où il devient médecin examinateur pour le traitement des plaintes, il a finalement pris sa retraite en 2015.Outre son épouse Nicole, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Joy), Michel (Hélène) et André, son beau-fils Jean-Marc Legault (Annie), ses petits-enfants Elia, Camille, Laurence, Clémence, Geneviève et Christophe, ses beaux-frères Robert (Lucie) et Normand, ainsi que ses neveux et nièces, plusieurs autres parents et amis.La famille se réunira en privé le vendredi 15 janvier 2021 dès 14h au complexe funéraire :Des funérailles intimes suivront à 16h.La famille aimerait remercier tout le personnel de l'Institut de Cardiologie de Montréal spécialement le Dr. Pierre Deguise, pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal seraient appréciés.