CARRIÈRE, Guy



À Montréal, le 8 janvier 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Guy Carrière, veuf de Jeannine Pitre.Il laisse dans le deuil ses deux filles Renée (Jean-Marc Pitre) et Martine (Christian Rochefort), ses trois petits-fils Alexandre (Audrey), Maxime (Marie-Elen) et Michaël (Marylin), son arrière-petite-fille Megane ainsi que ses neveux et nièces, autres membres de la famille et ami(e)s.En considération de la situation actuelle, une cérémonie commémorative aura lieu à une date ultérieure.Un merci très spécial à l'Institut de Cardiologie de Montréal, au CHSLD Laurendeau ainsi qu'aux Jardins Millen pour leurs attentions et les excellents soins prodigués.