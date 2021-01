Coeur de pirate acquiert Dare To Care Records

D’autrice-compositrice-interprète à propriétaire de maison de disque: après des mois de pourparlers, Cœur de pirate a finalement conclu le rachat de son label, Dare To Care Records.

«Je suis très enthousiaste à l’idée de débuter ce nouveau chapitre de la belle histoire de Dare To Care Records. J’ai beaucoup d’idées pour l’avenir de l’étiquette, mais ma priorité demeure d’offrir un environnement sain et inclusif pour permettre à nos employé.e.s de s’épanouir et à nos artistes de se développer pour continuer à faire rayonner la culture d’ici», a déclaré Béatrice Martin dans un communiqué publié mercredi matin.

Cœur de pirate avait annoncé son intention de reprendre les rênes de l’étiquette montréalaise, l’été dernier, dans la foulée de la vague de dénonciations de comportements répréhensibles sur les réseaux sociaux qui avaient notamment mené au départ du fondateur de Dare To Care Records, Eli Bissonnette.

Plus de détails à venir...