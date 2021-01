COVID-19 : forte hausse des décès en Ontario

Les nouveaux cas de COVID-19 restaient très élevés au Québec et en Ontario, mercredi, tandis que cette dernière province a vu son nombre de décès liés à cette maladie bondir.

• À lire aussi: COVID-19: 2071 nouveaux cas et 35 décès supplémentaires au Québec

• À lire aussi: COVID-19: mesures radicales en Ontario

Au Québec, le nombre de nouveaux cas a grimpé de 2071 pour un total de 234 695 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Avec 35 décès supplémentaires, le bilan quotidien s’est allégé par rapport aux derniers jours. Il faut d’ailleurs noter que parmi ces 35 décès, 7 sont survenus dans les 24 dernières heures, 23 entre le 6 et le 11 janvier, 4 avant le 6 janvier et 1 à une date inconnue. De plus, deux décès ont été retranchés au bilan total puisqu’ils n’étaient pas attribuables à ce coronavirus. Le nombre total de morts au Québec en raison de cette maladie est donc de 8815.

En Ontario, le nombre de décès a presque doublé mercredi par rapport à la veille avec 74 morts. C’est le cinquième plus haut total quotidien depuis du début de la crise. La province la plus peuplée du pays a enregistré un total de 5127 décès et 224 984 personnes infectées. Mercredi, 2961 nouveaux cas ont été recensés.

Les autorités ontariennes avaient prédit mardi qu'une centaine de décès par jour deviendrait bientôt une réalité si la propagation n'était pas rapidement freinée.