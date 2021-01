GAUDREAU, Rénald



À Longueuil, le 19 décembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Rénald Gaudreau, époux de feu Fernande Langevin.Il laisse dans le deuil ses filles Sylvie (Dany Cazes), Denise (Daniel Paquin), Chantal (feu Sylvain Dutrisac), Louise (feu Alain Lacasse), Manon et Nancy, ses 5 petits- enfants: feu Sabrina, Kevin, Dany, Patrice et Mathieu, ses 2 arrière- petits-enfants: Magalie et Anthony, ses soeurs et frères: Jeannine (Fernand Boulet), Ghyslaine (feu Roger Morin), Denis (feu Noëlla Lizotte) et feu Benoit, ses beaux- frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.En raison de la pandémie de la COVID-19, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.En guise de fleurs, vos dons à l'attention du programme SAD-SAPA du CLSC Longueuil-Ouest témoigneraient notre grande reconnaissance.