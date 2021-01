Bourgeois, Suzanne



Le 5 janvier 2021, à l'hôpital Santa Cabrini, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Suzanne Bourgeois, retraitée des caisses Desjardins.Dans sa vie, Suzanne a eu à faire face à de multiples épreuves qu'elle a combattues avec grand courage et a perdu la dernière (50 mois de cancer) avec le même courage.Elle laisse dans le deuil son conjoint Jean-Pierre Gaudet, ses soeurs Andrée (L. Maisonneuve), Louise (G. Grondin), feu Diane (Y. Gaudet) et sa jumelle Denise (R. Fafard), ainsi que ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces à qui elle manquera. Elle laisse également dans le deuil ses grandes amies Celyne, Diane, Lise-Rhea, Suzanne et Sylvie (Ti-Loup).Si vous désirez, vous pouvez faire des dons à la Société canadienne du cancer ou à l'hôpital Santa Cabrini.Nous remercions la formidable équipe de Dr Cardoso et Dr Palumbo en oncologie.Il y aura une réunion quand la Santé publique le permettra. Vous serez avisés.COMPLEXE FUNÉRAIRE T. SANSREGRET(514)-527-4126 www.dignitequebec.com