POIRIER, Michel



Natif de l'Annonciation (Rivière-Rouge), le 3 janvier 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Michel Poirier, époux de Mme Laurette Roy-Poirier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Alain (Francine Chiasson), Luc (Carole Gagnon), Yves (Anne Boulet) et Martin, ses huit petits-enfants, ses sept arrière-petits-enfants, son beau-frère et ses deux belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis. Il était le dernier d'une famille de onze enfants.À cause du contexte actuel de pandémie, la famille se recueillera en toute intimité et une célébration au cimetière aura lieu à une date ultérieure.Des condoléances à la famille peuvent être transmises par le site de la Maison TrudelVos marques de sympathies peuvent se traduire par un don à la Maison Alois Alzheimerhttps://maisonaloisalzheimer.org/faire-un-don/La famille tient à remercier le personnel de la résidence Champlain de la Villa Soleil pour les bons soins prodigués à M. Poirier.