ST-YVES, Annie



Le 11 janvier, à l'âge de 57 ans, est décédée Annie St-Yves, épouse de Gaétan Falardeau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Cynthia (Jean-François), Stéphanie (David), Michael (Lee-Ann) et Joanie (Simon), ses petits-enfants Tyeri, Adam, Zac, Julyette et Victor ainsi que de nombreux parents et amis.La famille accueillera leur proche sur invitation à:6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC J3Y 8Z4Tel: (450) 463-1900Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.