BISSON, Gilles



À Laval, le 8 janvier 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Gilles Bisson, époux de feu Mme Cécile Fortier.Il laisse aussi dans le deuil ses enfants Marco, Serge (feu Christine), Johanne (Claude) et Lyne (Sylvain), ses petits-enfants Louis-Philippe, Vicky, Patricia, Marc-André, Andréanne, Nicolas et leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants Justin, Alexis, William, Charles-Édouard et Florence, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces et amis.Selon la situation actuelle, la famille lui rendra hommage en toute intimité au complexe funéraire:Au lieu de fleurs, des dons à l'organisme de votre choix seraient appréciés.