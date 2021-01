BÉDARD, Yvon



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 9 janvier 2021, est décédé subitement le frère Yvon Bédard, Frère Mariste. Après une brève hospitalisation, en décembre, suite à un malaise, il avait repris normalement ses activités. Il est décédé dans son sommeil au cours de la nuit du 8 au 9 janvier.Après quelques années d'enseignement, il a complété un diplôme en comptabilité et a entrepris une longue carrière au service des finances dans sa communauté. Il a également rendu de nombreux services à divers organismes et communautés qui ont fait appel à ses compétences dans le domaine financier.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil sa belle-soeur, Mme Francine Hébert (feu Alain Bédard), ses neveux Maxime et Julien, des cousins et cousines. De nombreuses personnes avec qui il collaborait en tant que conseiller financier sont également touchées par son départ imprévu.Étant donné le contexte sanitaire actuel, les funérailles seront célébrées lorsque les conditions seront plus propices. L'information sera communiquée via ce même avis de décès et notre page Facebook.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès surLa direction funéraire est confiée auST-JEAN-SUR-RICHELIEU J2X 3M6