Les Oilers, meilleure équipe canadienne?

La saison 2020-2021 de la Ligue nationale de hockey (LNH) s’amorcera mercredi soir et certains observateurs ne croient pas que les Oilers d’Edmonton pourront se faufiler jusqu’au sommet de la section canadienne ou même participer aux séries éliminatoires.

La formation albertaine a déçu plusieurs partisans en tombant devant les Blackhawks de Chicago en ronde de qualification 2020 malgré son statut de cinquième tête de série dans l’Association de l’Ouest. Maintenant, la présence de Connor McDavid et de Leon Draisatil devrait encore permettre aux Oilers de récolter les victoires, mais cela suffira-t-il? Quelques-uns se questionnent sur le reste de l’équipe dirigée par Dave Tippett.

Or, Draisaitl a un message destiné aux sceptiques.

«Je pense que les gens oublient parfois que nous formions le meilleur club au Canada l’année passée. Évidemment, on veut que ce soit encore le cas cette fois. Notre division est relevée, il y a de nombreuses bonnes équipes, a-t-il dit au site NHL.com. Je crois que chacune peut espérer se qualifier en séries, donc ce sera une bataille. Nous sommes bien préparés et constituons un excellent groupe.»

«J’estime que nous possédons une meilleure formation que l’an dernier. Nous misons sur plus de profondeur et avons effectué de bons ajouts», a-t-il poursuivi.

Visage connu

Parmi ceux-ci, il y a Dominik Kahun, un ancien partenaire de trio de Draisaitl au sein de l’équipe nationale allemande. Le patineur de 25 ans a signé un contrat avec les Oilers le 2 novembre et évoluera au sein de la même ligne d’attaque que son compatriote pour amorcer la campagne.

«On a dû se connaître assez rapidement. Depuis, nous sommes demeurés de très bons amis. C’est plaisant de voir comment la vie fonctionne et que vous retrouvez certaines personnes, a-t-il philosophé. Il est évidemment un joueur très talentueux et a un bon sens du hockey. Il voit tout sur la glace. Il a toujours eu cette qualité et on s’attend certes à ce que ça continue ici.»

Toutefois, il en faudra davantage pour se frayer un chemin dans le top 4. La défense devra se montrer solide. En 2019-2020, elle a concédé le sixième plus haut total de buts à cinq contre cinq dans la LNH, soit 154.

«Je pense qu’on a fait un pas l’an dernier. Non, ça n’a pas vraiment paru en séries, mais on veut recommencer de la bonne façon cette année et c’est une priorité pour notre club, notre groupe de leaders. C’est ce qui nous aidera à gagner des matchs. Je crois que nous sommes tous d’accord avec cela», a-t-il résumé.