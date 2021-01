«Nous n’avons pas de chimie et nous manquons de talent» - James Harden

James Harden ne veut clairement plus faire partie de la formation des Rockets de Houston et a affirmé publiquement qu’il ne croyait plus en cette équipe.

«Nous ne sommes tout simplement pas assez bons. Nous n’avons pas de chimie et nous manquons de talent. C’est une évidence», a affirmé l’athlète de 31 ans mardi soir, après un revers de 117 à 100 face aux Lakers de Los Angeles.

«J’adore cette ville. J’ai littéralement fait tout ce que je pouvais. Cette situation, c’est fou. C’est quelque chose que je ne crois pas qui se réparera», a poursuivi Harden, en parlant de sa relation avec le club.

Contre les Lakers, aucun joueur des Rockets n’a amassé plus de 18 points. Le joueur vedette a été limité à 16 points. Il a également amassé sept rebonds et six aides.

Rappelons qu’avant le début de la présente saison, Harden a manifesté son désir de rejoindre une équipe prétendant au titre dans l’Association de l’Est après que l’entraîneur-chef des Rockets Mike D'Antoni eut démissionné et que l’équipe eut échangé son ami Russell Westbrook aux Wizards de Washington.

L’athlète de 30 ans a passé les huit dernières années avec les Rockets. Lors des trois plus récentes saisons, il a dominé la NBA au chapitre de la moyenne de points par match.

Selon le réseau ESPN, la formation de Houston continue de chercher un partenaire pour un échange impliquant Harden, mais qu’une transaction n’est pas imminente.