Comment arriver à pardonner?

Je suis résidente d’une maison de retraite pour gens autonomes. J’y habitais avec mon mari depuis 2015, mais il est décédé en février dernier, juste avant la pandémie. Vous devez savoir que, dans ce genre d’endroit, les femmes qui sont en couple doivent surveiller leur homme de près tant il y a de prédatrices prêtes à tout pour le séduire.

Mon mari aimait les femmes et ne s’est pas gêné tout au long de sa vie pour sauter la clôture. Comme je travaillais et que j’élevais mes enfants, en plus de m’occuper de la maison, j’ai passé sous silence certaines de ses incartades et j’en ai pardonné d’autres, pour ne pas perturber la paix familiale.

À partir du moment où il a pris sa retraite, à 70 ans, je le croyais calmé sur le plan de la séduction, surtout que les occasions se faisaient pas mal plus rares. Mais c’est quand on est venus habiter dans cette résidence que j’ai remarqué qu’il ne lui fallait pas grand-chose pour se laisser séduire. Mais je veillais au grain pour bien m’assurer qu’il se retienne.

Il a fallu son décès pour qu’en nettoyant son ordinateur avec l’aide de ma fille, en août dernier, je découvre qu’il entretenait une correspondance à saveur romantique avec une résidente. Une parmi celles, d’ailleurs, que je trouvais très insistantes pour parler en tête-à‐tête avec lui de son vivant.

Pour ajouter au dossier, c’est en examinant ses derniers effets personnels que je comptais donner à un organisme de charité que j’ai découvert, au fond d’une boîte à chaussures, quelques billets doux écrits à la main par cette même personne. Ça m’a mis le feu où vous savez. Déjà que j’avais du mal à me sortir de la tête les courriels, ce fut la goutte qui a fait déborder le vase.

J’ai une boule sur le cœur depuis ce temps-là. Moi qui ai toujours tout pardonné, cette fois-ci, j’en suis incapable. Et chaque fois que je croise la dame en question, ma blessure se ravive. Ma fille me trouve stupide d’en vouloir à son père pour si peu et me dit que je devrais passer l’éponge une ultime fois, mais c’est plus fort que moi, je lui en veux. Comment arriver à pardonner ?

Âgée mais lucide

Le coupable n’étant plus là pour vous expliquer avec lui, vous avez donc entre vos mains la totale responsabilité de votre bonheur actuel. Si vous continuez à ronger votre frein sur quelque chose de bel et bien terminé, c’est vous-même que vous contribuez à faire souffrir encore plus longtemps.

Pardonner, c’est arriver à lâcher prise, pour retrouver la paix intérieure. Et le lâcher-prise sur cette affaire, il est entre vos seules mains. En thérapie de couple, on conseille à la personne trompée de passer du besoin d’être aimée à l’envie de donner son amour à l’autre. N’êtes-vous pas bien placée pour passer tout de suite à cette étape, afin de garder le meilleur souvenir d’un homme avec qui vous avez quand même accepté de passer le plus clair de votre vie ?