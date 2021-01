Dernière chance pour Mark Giordano?

Mark Giordano croit en ses Flames de Calgary plus que jamais. Le temps passe cependant, et la fameuse fenêtre d’opportunité du capitaine commence à se refermer.

L’Ontarien est un membre des Flames depuis maintenant 15 ans. Outre une aventure dans la Ligue continentale de hockey (KHL) avec le Dynamo de Moscou en 2007-2008, l’athlète de 37 ans a été fidèle à son équipe depuis ses débuts.

Le club albertain n’a pas gagné la coupe Stanley depuis la fin des années 1980 et Giordano pourrait bien en être à ses dernières chances de soulever le précieux trophée.

«Je vieillis et chaque année qui passe, tu te dis qu’il ne te reste qu’une seule opportunité, a mentionné le vétéran en conférence de presse, jeudi. Collectivement, nous savons que nous devons connaître une excellente saison. Aller en séries et aller loin ; c’est le but des joueurs de notre noyau qui sont ensemble depuis longtemps. Nous avons fait de bons ajouts cette saison.»

Parmi ces nouvelles têtes, on retrouve le gardien Jacob Markstrom, qui fera ses débuts face aux Jets de Winnipeg, jeudi soir. Giordano sait que le nouveau portier ne sera pas nerveux et qu’il remplira sa tâche à merveille.

Une revanche

En 2020, les Jets ont disputé leur dernier match de l’année face aux Flames, étant alors éliminés en quatre rencontres en ronde qualificative. Après cette série «émotive» et «physique», Giordano croit que ce sera facile de replonger rapidement, même sans amateurs dans les estrades.

«Dans la division canadienne, ce sera presque une atmosphère de séries chaque soir, a-t-il dit. Nous savons que nous avons une bonne équipe, nous devons être confiants. Bien commencer la saison est primordial, et les équipes qui sauront le faire seront en bonne position.»

«Ce sera intense. J’ai regardé les parties, hier [mercredi], et la vitesse était là, l’intensité était là», a assuré celui qui portera le «C» pour une huitième campagne dans la Ligue nationale de hockey.

Après cette rencontre face à Winnipeg, les Flames ouvriront leur saison à domicile avec une deux duels contre les Canucks de Vancouver, samedi et lundi.