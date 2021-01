Deuxième dose retardée: «On fonctionne beaucoup sur les hypothèses»

La stratégie du gouvernement Legault de repousser l’administration de la deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 jusqu’à 90 jours soulève plusieurs questions chez les experts.

• À lire aussi: COVID-19: 2132 nouveaux cas et 64 décès supplémentaires au Québec

• À lire aussi: Vaccination: Québec prêt à attendre jusqu’à 90 jours pour la deuxième dose

«Ce qui m’achale un peu, c’est qu’on fonctionne beaucoup sur des hypothèses. On dit qu’on ne veut pas fonctionner sur les "si", mais on fonctionne beaucoup sur les hypothèses en fait», a dit jeudi le virologue à la retraite Jacques Lapierre, en entrevue à LCN.

Ce dernier soutient que le gouvernement «assume que même si on prolonge le temps entre la première et la deuxième vaccination, il n’y aura pas de baisse d’immunité», une situation pour laquelle il n’y a pas de données disponibles, dénonce-t-il.

«On dit que pour les 90 premiers jours, il n’y aura pas de baisse d’immunité et l’effet "booster" de la deuxième dose va se faire. On n’a pas de données pour ça. Donc, c’est des hypothèses, on fonctionne avec des hypothèses», a-t-il déploré.