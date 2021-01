La construction, la pire élève au chapitre des avis de corrections

L’industrie de la construction est la pire élève de tous les secteurs si l’on se fie au nombre d’avis de correction reçus, soit plus de 2659, en l’espace d’à peine trois mois, selon des données de la CNESST.

« On est à un stade où c’est tolérance zéro», a insisté en entrevue au Journal Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

« Il faut imposer des mesures sévères avec des constats d’infraction et des amendes ou des ordonnances de fermeture quand ça sera requis», a prévenu le ministre du Travail du gouvernement Legault.

Ces sept derniers jours, plus de 40 amendes ont été données aux entreprises, soit deux fois plus que le nombre total émis depuis le début de la pandémie.

Au total, plus de 81 constats d’infractions ont été donnés avec des amendes allant de 1753$ à 14 006$ en cas de récidive.

Explosion des interventions

Entre le 19 octobre 2020 au 13 janvier dernier, les inspecteurs de la CNESST sont intervenus 1480 fois dans le secteur du commerce, 1407 fois en construction et 615 fois dans l’industrie de la fabrication.

Pour ce qui est des plaintes, le secteur du commerce (305), est suivi de la construction (256) et de la fabrication (184).

De la mi-mars à la mi-janvier, la CNESST a dû intervenir plus de 16 640 fois au total. Elle a émis quelque 23 252 avis de correction visant 6578 établissements et chantiers.

Deux établissements et 23 chantiers ont dû être fermés, en plus d’autres fermetures ordonnées par la Santé publique.

« On constate qu'il y a du relâchement durant les pauses, à l'entrée et à la sortie (ex: roulottes aussi sur chantiers)», a tranché un porte-parole de la CNESST.

-Avec la collaboration de Pierre-Olivier Zappa