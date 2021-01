Le Salon de l’Auto de Montréal présentera une émission de télé

À défaut de pouvoir accueillir les amateurs d’automobile de la métropole au Palais des congrès cette année, les organisateurs du Salon International de l’Auto de Montréal (SIAM) préparent une émission de télévision spéciale! Zone AUTO sera diffusée sur les ondes de TVA, le samedi 20 février à 10h.

La programmation d’une heure présentera une foule de chroniques captivantes, suivi par 7 web-séries exclusives diffusées sur le site du Salon, qui sauront divertir les amateurs d’autos pendant les journées d’hiver du 20 au 26 février 2021.

Cette émission sera animée par nul autre que Kevin Raphaël, qui recevra en studio des chroniqueurs et invités autour de discussions passionnantes sur les dernières nouveautés, concepts et prototypes, des véhicules électriques, des essais routiers, des jeux-questionnaires, et encore plus à découvrir. Quelques membres de l’équipe du Guide de l’auto seront également de la partie!

« Nous avons tout d’abord voulu apporter un peu de joie et de passion grâce à l’automobile, surtout à nos fervents du Salon qui nous attendent à cette période de l’année. Nous voulons leur présenter un aperçu des nouveautés du marché pour les éclairer dans leurs choix de mobilité. Dans un deuxième temps, la pandémie a grandement touché l’industrie automobile et avec l’absence d’un Salon en janvier au Palais des congrès, notre souhait est de dynamiser les ventes dans les concessions automobiles du Grand Montréal qui traversent une période difficile liée notamment au coronavirus ainsi que ses conséquences financières » a déclaré Denis Dessureault, vice-président exécutif

L'AJAC à l'honneur

« Nous avons tout d’abord voulu apporter un peu de joie et de passion grâce à l’automobile, surtout à nos fervents du Salon qui nous attendent à cette période de l’année. Nous voulons leur présenter un aperçu des nouveautés du marché pour les éclairer dans leurs choix de mobilité. Dans un deuxième temps, la pandémie a grandement touché l’industrie automobile et avec l’absence d’un Salon en janvier au Palais des congrès, notre souhait est de dynamiser les ventes dans les concessions automobiles du Grand Montréal qui traversent une période difficile liée notamment au coronavirus ainsi que ses conséquences financières » a déclaré Denis Dessureault, vice-président exécutif