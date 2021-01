L'ex-directeur du SPVM réclame 3 millions de dollars

L’ex-directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Philippe Pichet, réclame trois millions de dollars au Procureur général du Québec ainsi que des excuses de la part du ministère de la Sécurité publique pour le tort qui lui a été causé.

• À lire aussi: L'ex-patron du SPVM met la Ville de Montréal en demeure

Dans la mise en demeure à laquelle a eu accès TVA Nouvelles, M.Pichet, déplore notamment «avoir appris de façon dégradante sa suspension en direct, seul dans son bureau» en décembre 2017.

Celui qui a œuvré 24 ans au SPVM déplore n’avoir eu droit de parole que seulement six mois après sa suspension. Cela lui a empêché de rétablir son statut auprès de futurs employeurs, écrit l’avocat de Philippe Pichet, Me Pierre Eloi Talbot.

«[L’ex-ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux] suspend notre client et suggère qu’il sera destitué alors qu’il n’a jamais informé Philippe Pichet de cette décision. Notre client n’a jamais été informé de quelconque reproche et il n’a pas eu l’opportunité de consulter le rapport Bouchard ni de se faire entendre ou de donner des explications quant audit rapport», peut-on également lire dans la mise en demeure.

L’ex-directeur du SPVM affirme même que M. Coiteux lui avait fait part de sa confiance quelques semaines auparavant.

Critique du rapport Bouchard

Philippe Pichet a finalement eu accès au rapport Bouchard, qui a entraîné sa suspension, le 6 décembre 2017, en même temps que le public.

Rappelons que ce rapport critiquait la manière dont étaient traitées les affaires internes au sein du SPVM.

«Dans le cadre de son mandat, M. Bouchard a rencontré notre client moins d’une heure trente et n’a aucunement abordé de façon détaillée des situations précises faisant l’objet de son rapport, ne restant qu’au niveau des généralités», est-il dénoncé dans la mise en demeure.

«Plus inquiétant encore, lors de la courte rencontre entre notre client et M. Bouchard, ce dernier n’avait même pas préparé un plan de question ou de rencontre et passait d’un sujet à l’autre. Notre client n’a jamais eu l’occasion d’être confronté à des éléments du rapport Bouchard et de pouvoir donner sa version des faits et de répondre aux allégations», ajoute-t-on.

Quant au rapport de Martin Prud’homme, qui a assuré l’intérim après sa suspension, Philippe Pichet affirme n’avoir jamais été rencontré avant sa publication en mai 2018.

À la lumière des événements qui l’ont amené à quitter ses fonctions de directeur du SPVM, Philippe Pichet juge avoir subi d’importants dommages moraux «en lien avec le traitement injuste qu’il a subi.»