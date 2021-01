L’Université McGill et Couche-Tard lancent un magasin-laboratoire ouvert au grand public

Un magasin-laboratoire ouvre ses portes aux consommateurs à l’École Bensadoun de l’Université McGill grâce à un partenariat avec le géant Alimentation Couche-Tard, ce qui permettra de tester le paiement autonome en temps réel.

Selon l’établissement d’enseignement supérieur et l’entreprise présente sur plusieurs continents, ce magasin-laboratoire va en effet servir à essayer des technologies «sans friction» dans la section Couche-Tard Connecté.

Une application permettra notamment aux clients d’ouvrir la porte pour entrer dans la section «Connecté», de prendre des articles et de partir. On dit que les employés pourront ainsi consacrer plus d’énergie au service à la clientèle.

Il s’agit de l’un des premiers magasins-laboratoires de commerce de détail ouverts au public au Canada. Dirigé par le professeur Maxime Cohen de la Faculté de gestion Desautels et par le professeur James Clark de la Faculté de génie, il est situé sur le campus de l'Université McGill. COVID-19 oblige, il est accessible en fonction d’un horaire réduit et un nombre limité de clients peuvent s’y trouver simultanément.

La Fondation de la famille Bensadoun et le Cercle des fondateurs de l'École Bensadoun de commerce au détail, dont fait partie Alain Bouchard, fondateur et président exécutif du conseil d'Alimentation Couche-Tard inc., financent cette initiative.

«En combinant l'intelligence artificielle et la gestion du commerce au détail, ce laboratoire d'innovation en vente au détail de l'École Bensadoun de commerce au détail permettra à nos chercheurs de mettre au point des initiatives et des technologies novatrices afin d'améliorer l'expérience client pour le secteur du commerce au détail avec l'aide de partenaires de l'industrie», a expliqué le professeur Morty Yalovsky, doyen de la Faculté de gestion Desautels de McGill, par communiqué.

«Ce nouveau magasin sur le campus de l'Université McGill témoigne à lui seul de notre engagement à trouver de nouvelles manières de faciliter un peu plus la vie de nos clients», a indiqué Deborah Hall Lefevre, chef de la direction technologique chez Alimentation Couche-Tard inc.

«Chez Couche-Tard, nous sommes toujours à la recherche de solutions innovantes qui améliorent l'expérience du client en magasin, a-t-elle ajouté. En ayant un laboratoire en temps réel à notre disposition, nous sommes convaincus que les technologies et les projets de recherche qui y seront testés avec succès seront possiblement intégrés dans certains des 14 220 magasins de notre réseau mondial.»