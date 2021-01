Musique classique: l’OSM interprète la 7e symphonie de Beethoven

L’Orchestre symphonique de Montréal présente, jusqu’au 26 janvier, en webdiffusion, la Septième symphonie de Beethoven.

Cette œuvre grandiose en quatre mouvements, surnommée L’apothéose de la danse, sera dirigée par le chef invité Jean-Marie Zeitouni.

L’OSM attaquera aussi le Poème de l’amour et de la mer, d’Ernest Chausson, avec la contralto Marie-Nicole Lemieux et le Concerto pour orchestre d’Ana Sokolovic. La cantatrice québécoise et Ana Sokolovic sont, pour la saison 2020-2021, les artistes en résidence de l’OSM.

Les billets pour ce concert, enregistré le 24 novembre dernier, à la Maison symphonique, sont en vente à 20 $, sur le site de l’OSM.