Police en service : la nouvelle série lève le voile sur la réalité de nos policiers et policières

Être policier, c’est faire appliquer les règles et protéger la population. Mais c’est aussi faire face à de grands stress, conjuguer avec des gens aux prises avec des problèmes de santé mentale et être témoin d’événements qui laissent des traces.

Au-delà des interventions pratiquées jour après jour, les agents demeurent des humains. La nouvelle série Police en service, lancée par Télé-Québec, lève le voile sur leur métier parfois difficile, mais certes extrêmement valorisant. Elle nous plonge au cœur de leur quotidien de façon privilégiée et montre tant leur volonté que leur vulnérabilité, mais surtout leur engagement indéfectible.

Pour cette série documentaire aussi authentique que trépidante, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a permis aux caméras de capter le cœur de l’action et ce, dans différentes unités : unité des délits familiaux, unité de l’exploitation sexuelle des mineurs, identité judiciaire, unité des agressions sexuelles, unité canine, 911, équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme, section d’intervention jeunesse, etc. On y suit des patrouilleurs, des enquêteurs, des sergents, des lieutenants et des citoyens au fil d’épisodes plus touchants et enlevants les uns que les autres.

Des hommes et des femmes dévoués, formés pour encore plus d’humanité

Police en service offre une incursion dans le quotidien de ces hommes et de ces femmes qui sont dévoués à leur travail. Car, derrière chaque policier et chaque policière, il y a d’abord une personne qui a choisi cette profession pour changer le monde ou du moins, pour faire une différence dans la vie des gens. Une personne qui a choisi de s’investir corps et âme dans cette vocation exigeante, coûte que coûte.

La série démontre plus que jamais combien les corps policiers sont indispensables au bon fonctionnement de la société, mais aussi combien il s’agit d’un travail de cœur. Oui, de cœur, puisque les enjeux sociaux – dont les problèmes de santé mentale – auxquels ils sont confrontés sont importants et occupent une place énorme et grandissante dans leur quotidien.

En plus de l’application des règles et des lois, ils sont aux premières loges de la douleur humaine. C’est pourquoi ils bénéficient d’une formation en accompagnement de personnes en détresse psychologique. Étant souvent les premiers dépêchés sur les lieux, les policiers et les policières savent comment s’y prendre. Ils tentent de trouver les mots justes afin de dissuader quelqu’un de s’enlever la vie, ils redonnent espoir à une personne qui voit tout en noir ou ils en accompagnent une autre à se libérer de l’emprise d’un conjoint violent. Police en service met en lumière les qualités humaines dont se servent quotidiennement les policiers et les policières afin de répondre aux besoins de la société.

À voir à Télé-Québec les jeudis à 20 h, ou en rattrapage gratuitement sur telequebec.tv. Le premier rendez-vous de la série y est d'ailleurs déjà disponible.

Police en service – retour en arrière : un balado à ne pas manquer

En plus de la série documentaire, un balado revisitera des événements importants ayant mobilisé différentes unités du SPVQ ces dernières années. Police en service – retour en arrière offrira une image complémentaire du métier, en mettant de l’avant des témoignages troublants de policiers et de policières. Offert sur telequebec.tv dès février.