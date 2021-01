Québec ferme l’usine de Vegpro en raison d’une éclosion hors de contrôle

Le gouvernement du Québec exige la fermeture de l’usine du plus grand producteur de légumes frais au pays, Vegpro, à Sherrington, en Montérégie, en raison d’une éclosion de COVID-19 devenue hors de contrôle, ont appris Le Journal et TVA Nouvelles.

«Il y aura une signification d’ordonnance de fermeture. En vertu de la loi, la CNESST peut fermer une entreprise dans la mesure où il y a atteinte à la santé et [à la] sécurité du milieu du travail, et c’est le cas», a confirmé en entrevue au Journal Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Des huissiers ont cogné à la porte de l’entreprise de Sherrington jeudi, en fin de journée, pour lui remettre des documents pour l’obliger à cesser ses activités.

«Il y a un nombre important d’infections. Il faut procéder rapidement. La Santé publique ira de l’avant avec une enquête épidémiologique», a insisté le ministre du Travail, qui a prévenu que la fermeture «durera le temps nécessaire».

Éclosion majeure

Jeudi, Le Journal faisait état d’une éclosion majeure à l’usine de Vegpro, en Montérégie, où l’on compte par dizaines des travailleurs déclarés positifs à la COVID-19.

Ces derniers jours, des employés de Vegpro ont confié, sous le couvert de l’anonymat, au Le Journal leurs craintes de devoir accomplir leurs tâches à l’usine avec des mesures sanitaires insuffisantes à leurs yeux.

Mercredi, l’entreprise a confirmé l’éclosion au Journal en refusant d’accorder une entrevue sur l’état de la situation.

«Avec l’étroite collaboration de la Santé publique, tous nos collègues sont pris en charge et ils vont tous relativement bien», avait souligné la direction de Vegpro International dans une brève missive.

Le cabinet du ministre de l’Agriculture et l’Union des producteurs agricoles (UPA) avaient également dit suivre la situation de près.