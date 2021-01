Une guerre sanglante entre Conor McGregor et Dustin Poirier?

La promotion entourant le prochain duel entre Conor McGregor et Dustin Poirier, prévu le 23 janvier dans le cadre de l’UFC 257, se poursuit alors que les deux combattants multiplient les déclarations incendiaires.

Jeudi, c’était au tour de McGregor d’enflammer les discussions en se disant prêt pour une véritable guerre.

«Dustin est un dur. Pour être honnête, j’aimerais que ce soit une guerre, je suis certainement prêt pour ça», a mentionné l’Irlandais, dans une entrevue diffusée par le site web TheMacLife.

Du même souffle, McGregor a toutefois indiqué croire qu’il allait battre l'Américain assez rapidement.

«Je vais lancer des coups puissants dans les 60 premières secondes, a-t-il noté. Si Dustin peut rester là, je suis prêt à y aller.»

Dans une précédente sortie sur la baladodiffusion «This Past Weekend», de l’acteur et humoriste Theo Von, Poirier disait espérer que le sang coule dès le début du combat.

«Je veux que l’on saigne tous les deux et voir qui est le meilleur combattant, voir qui veut vraiment être là», avait lancé Poirier.

Ce second combat entre McGregor (22-4-0) et Poirier (26-6-1) aura lieu à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis. Les deux hommes s’étaient déjà affrontés, en septembre 2014, et l’Irlandais l’avait emporté par K.-O. au premier round.