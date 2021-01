PILON, Roger



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Roger Pilon survenu à Lorraine, le samedi 9 janvier 2021 à l'âge de 92 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Polly Ann Maloney, ses filles Grace (Michel), Weena (Daniel), Jessica (Christophe), ses petits-enfants Sarah, Kevin, Karl, Kaylann, ses enfants Danielle, Robert, Sylvain et Jean-Pierre, leurs conjoints et conjointes, ses autres petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs Gisèle, Monique et Denise, son frère Albert ainsi que ses amis de longue date.Également pour ce grand bâtisseur, nous aimerions particulièrement remercier la ville ded'avoir su reconnaître de son vivant le travail d'un grand homme et nommé le Boulevard Roger Pilon en son honneur.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, les funérailles seront célébrées en privé.Des dons en sa mémoire à la Société de l'arthrite (division Québec) seraient appréciés.