ST-LOUIS, André



À Saint-Eustache, le 9 janvier 2021, à l'âge de 63 ans, est décédé André St-Louis, époux de Sylvie Carignan.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Nathalie (Yannick) et Mélanie, sa fille de coeur Annie (Alain), ses petits-enfants Tommy, Félix, Antoine, Jérémy, Marily et Ély, son frère René (Joanne), ses autres frères et sa soeur, ses belles-soeurs, ainsi que plusieurs amis.En raison du contexte actuel, l'exposition aura lieu dans l'intimité familiale.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage.Au lieu de fleurs, un don à Diabète Québec serait apprécié.https://www.diabete.qc.ca/fr/www.salonsfunerairesguay.com