VINCENT LECOMPTE

Gertrude



Paisiblement dans son sommeil à Pointe-Claire le 3 janvier 2021 est décédée à l'âge de 96 ans et 8 mois Mme Gertrude Lecompte Vincent, épouse de feu Hormidas Vincent.Elle laisse dans le deuil son frère Jean-Claude ses enfants Yves (Josée Abbate), Luc (Danielle Doucet), Louise (Rod Budd), Hubert (Hélène Charette), Denyse (Michel Hurtubise), ses petits-enfants Dominique (Philippe Marceau), Anne-Marie (William Alary), Jean-Sébastien (Ariane Adem-Bégin), Alexandre (Catherine Pinsonnault), Geneviève (David St-Denis), Katheryne (Michael Hebert), Mathieu (Paula Renusa), Ashley (Philippe Préfontaine), Brittany (Marcus Chalmers) et arrière-petits-enfants Jérôme, Justin, Victor, Félix, Naomi et Maya.Au lieu de fleurs, la famille vous encourage de faire un don à la Société Alzheimer de Montréal.Étant donné les circonstances reliées à la pandémie la famille proche se recueillera en toute intimité.